Atalanta: Zapata si esalta nell’aggredire gli spazi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Duvan Zapata si esalta quando può partire in velocità. Il colombiano è solito defilarsi a sinistra nelle transizioni Non è stato semplice per l’Atalanta fare a meno di Zapata per così tanto tempo. Dotato di una imponente mole fisica, l’attaccante colombiano si esalta su distanze medio-lunghe. Quando parte in velocità, ha una protezione di palla fuori dal normale, per l’avversario è molto difficile contrastarlo. L’assist per Ilicic contro la Spal fotografa le sue qualità. Zapata, soprattutto nelle fasi di transizione dell’Atalanta, è solito defilarsi sulla sinistra, attaccando quello spazio tra terzino e difensore. Si vede nella slide sopra. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

consiglifantac2 : 21^ GIORNATA TORINO - ATALANTA Da schierare: Berenguer, Belotti, Gomez, Ilicic, Zapata Scommesse: Sirigu, Caldara… - gazzettaGranata : Atalanta, attacco top: 50 gol segnati e ora è tornato Zapata #TorinoFC #FVCG #SFT - Toro_News : #Atalanta | L'attacco di #Gasperini fa paura: i numeri da record -