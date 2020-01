Ascolti tv, dati Auditel martedì 21 gennaio: la Coppa Italia vince con 5.6 milioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La partita di Coppa Italia, tra Napoli e Lazio, su Rai 1, monopolizza gli Ascolti della prima serata di martedì 21 gennaio: il match, vinto dagli azzurri di Gattuso che volano in semifinale, è stato visto da 5 milioni 679mila telespettatori con il 21.54% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento con la seconda stagione del medical drama New Amsterdam ha raccolto 2 milioni 303mila telespettatori pari all’11.84% di share. Su Italia1 l’appuntamento con La Pupa e il Secchione e Viceversa è stato scelto da 1 milione 808mila spettatori con il 9.26%, mentre su Rai2 il film Il fidanzato di mia sorella ha totalizzato 1 milione 717mila spettatori (6.88%). Su La7 dimartedì ha totalizzato 1 milione 415mila spettatori con il 6.34%, mentre su Rai3 il programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer #Cartabianca è stato visto da 1 milione 390mila spettatori pari ... tvzap.kataweb

