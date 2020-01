Ascolti tv, boom del Napoli in tv: sorpresa 'La Pupa e il Secchione e Viceversa' (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori e il 21.5% di share per la partita di Coppa Italia in onda su Rai1 today

tuttonapoli : Napoli-Lazio, boom di ascolti: quasi 6mln di telespettatori per il match del San Paolo - Antonio55708705 : RT @bubinoblog: #LEredità è il programma più visto del daytime di tutte le reti con 5.616.00 (26,56%) nella seconda parte. Pur con l'ottima… - Antonio09105181 : RT @bubinoblog: #LEredità è il programma più visto del daytime di tutte le reti con 5.616.00 (26,56%) nella seconda parte. Pur con l'ottima… -