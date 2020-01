Arsenal, Arteta: «Martinelli, che carattere!» – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, tesse le lodi di Gabriel Martinetti, giovane centrocampista brasiliano – VIDEO Mikel Arteta, in conferenza stampa nel post Chelsea-Arsenal, analizza ed elogia la prestazione di Gabriel Martinelli. Arteta – «Giocare in quel modo, in questo stadio… in 10 e poi affrontae Azpilicueta che per me è tra i migliori difensori del campionato. Lo sfidava ogni volta, devi avere coraggio per fare certe cose. Poi la sua energia, volevo sostituirlo un paio di volte perchè sembrava stanco, aveva i crampi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

