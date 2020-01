Arriva il dark mode su WhatsApp: come usare il tema scuro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) (Foto: WhatsApp) Finalmente il dark mode, alias il tema scuro, sbarca su WhatsApp, seppur dalla porta di servizio, ovvero la versione beta e per ora soltanto su smartphone con sistema operativo Android. Ma questa è davvero la volta buona: dopo un’attesa fin troppo prolungata è pronta la funzione che fa virare i toni verso il grigio-nero riposando gli occhi e alleggerendo il consumo energetico. Ecco come usarla da subito. Se ne parlava da circa due anni con qualche apparizione sporadica ed effimera su versioni di prova limitate a pochi utenti. Il 22 gennaio 2020 la svolta: WhatsApp apre ufficialmente al tema scuro passando – come da prassi – per la versione beta pubblica che farà da preludio alla diffusione globale per tutti gli utenti a prescindere dal modello o dal sistema operativo del proprio dispositivo. come di recente era capitato anche su Instagram. A meno che ... wired

