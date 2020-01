Antonella Mosetti si spoglia in una FOTO, i fan la asfaltano: “Pulizia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Antonella Mosetti sa davvero come infiammare il web. Ogni FOTO è un colpo al cuore per i suoi 550 mila follower, abituati agli scatti bollenti della loro beniamina. Ecco l’ultima FOTO davvero hot pubblicata dall’ex showgirl. Nell’intimità della sua camera, Antonella sfoggia un corpo come sempre mozzafiato. Calze nere velatissime, reggiseno striminzito, seno abbondante e sexy: il mix è pazzesco! Nonostante la sensualità di una FOTO come questa, alcuni fan hanno criticato Antonella Mosetti per aver forse esagerato con Photoshop. A giudicare dai commenti, infatti, sembra che Antonella abbia il seno sproporzionato rispetto alle gambe: “Attenzione !!! Non usare troppo Photoshop se ci fai caso in questa FOTO il seno è molto sproporzionato alle gambe troppo magre…”. Al coro si sono aggiunti altri utenti, che hanno notato un dettaglio insolito: ... velvetgossip

