Antonella Elia al GF Vip, il fidanzato: “La vita le ha portato via tutto” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: la confessione inaspettata del fidanzato di Antonella Elia Amata e odiata, Antonella Elia sta lasciando il segno al Grande Fratello Vip. La lite con Fernanda Lessa e Elisa De Panicis hanno rotto di fatto il clima di “pace e amore” tipico dei primi giorni al GF Vip. A rompere il silenzio sulle pagine del settimanale Chi è stato oggi proprio il compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane. L’attore, legato alla showgirl da quasi un anno, ha parlato del passato della compagna svelando: “Antonella è una donna che lotta da quando è nata. Ha perso la mamma che era piccolissima e poi il papà. Non è una donna facile, ma va apprezzata per il suo essere sempre “nuda” .. Per me è sempre la bimba che non ha avuto l’amore di cui aveva bisogno perchè la vita le ha portato via tutto”. Grande Fratello Vip 4, Pietro Delle ... lanostratv

trash_italiano : ANTONELLA ELIA IMPASSIBILE. #GFVIP - GrandeFratello : Nel nostro #GFVIP abbiamo la regina assoluta dell’entusiasmo… di chi parliamo? Di Antonella Elia ?????? - domeniconaso : Che essere umano complesso e meraviglioso che è Antonella Elia. In ogni sua frase c’è un pizzico di umana sofferenza. #GFVIP -