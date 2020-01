Anticipazioni Una Vita Trama Puntate dal 27 Gennaio al 2 Febbraio 2020: Lolita e Antoñito Sposi! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 27 Gennaio a domenica 2 Febbraio 2020: il matrimonio di Lolita e Antoñito. Qualcuno cerca di uccidere Lucia! Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa e Victor ritornano per il matrimonio di Lolita ed Antoñito che, tra la commozione generale, vengono dichiarati marito e moglie. Un uomo attenta alla Vita di Lucia, mentre Flora e Leonor sono disperate a causa del nuovo investimento di Íñigo. Samuel progetta di sposare la Alvarado per la disperazione di Telmo! Lacrime di gioia e di dolore verseranno, in questa nuova settimana, i personaggi della amata soap iberica. Le nuove Anticipazioni Una Vita, quelle riguardanti la Trama delle Puntate che Canale 5 trasmetterà da lunedì 27 Gennaio a domenica 2 Febbraio 2020, rip ortano grandi novità! Gli spoiler svelano che Lucia accetterà di sposare Samuel che avanzerà una particolare richiesta alla sua amata: ... uominiedonnenews

