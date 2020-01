Anticipazioni Il cantante mascherato: Milly Carlucci svela chi è il Leone? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il cantante mascherato, terza puntata: Milly Carlucci svela chi si nasconde nella maschera del Leone? Appuntamento molto avvincente quello di venerdì 24 gennaio per Il cantante mascherato: nella terza puntata Milly Carlucci, come annunciato in anteprima da TvBlog, ospiterà infatti i tre personaggi sui quali sono ricaduti i sospetti per la maschera del Leone. Trattasi di Al Bano, Adriano Pappalardo e Max Giusti. I tre saranno quindi in studio per cercare di confondere un po’ le acque ma, allo stesso tempo, aiutare ancora di più i telespettatori e la giuria a capire chi si nasconde nella maschera del Leone. Non sappiamo se i tre saliranno sul palco de Il cantante mascherato nello stesso momento in cui arriverà il Leone, facendo quindi escludere che il personaggio misterioso sia uno di loro, oppure se entreranno in studio in momenti differenti, per mescolare ulteriormente le ... lanostratv

