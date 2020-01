Anna May Wong, chi era la donna celebrata oggi dal doodle di Google (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Prima attrice americana di origine cinese a diventare una star di Hollywood, Anna May Wong viene celebrata oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, dal doodle di Google. Nata nel 1905 a Los Angeles, nel quartiere di Chinatown, da genitori di origini cinesi, Anna – il cui vero nome era Wong Liu Tsong – lavorò fin da giovanissima in film divenuti poi molto popolari, cimentandosi anche in teatro, radio e televisione. Per molto tempo, però, la Wong continuò a ricevere per lo più proposte per ruoli secondari o compensi inferiori a quelli degli altri attori e delle altre attrici. Anna May Wong, chi era l’attrice omaggiata da Google Anna May Wong è ricordata come prima attrice di origine cinese ad aver avuto successo ad Hollywood proprio perché riuscì ad affermarsi in un’epoca fortemente caratterizzata da discriminazione razziale, anche nell’ambiente cinematografico. Era ... urbanpost

