Anna Falchi: "Se la Lazio vince il campionato mi spoglio di nuovo" - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gianni Nencini Intervistata da Leggo alla vigilia del derby della Capitale, Anna Falchi rinnova la sua benaugurante promessa: "Non succede, ma se la Lazio dovesse vincere lo scudetto sono pronta a spogliarmi di nuovo" Ormai è una tradizione: per ogni importante traguardo calcistico raggiunto dalla Società Sportiva Lazio, arriva uno scatto piccante di Anna Falchi, che anche oggi - alla vigilia del derby della Capitale - rinnova la sua benagurante promessa. Intervistata dal quotidiano Leggo, l'attrice si dice pronta a celebrare i successi della sua squadra del cuore mettendo nuovamente in mostra le sue forme: "Intanto, diciamo che gli spogliarelli portano bene". "Del resto, lo ripeto da sempre: quando vince la Lazio pago dazio", aggiunge divertita. Per la gioia dei tifosi laziali e non solo, nel caso in cui arrivi lo scudetto per i biancocelesti, Anna Falchi è pronta a ... ilgiornale

