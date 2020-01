Angani, incidente sulla Casilina: ferito il comandante della Finanza Carlo D’Onorio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il luogotenente Carlo D'Onorio, comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Anagni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. A scontrarsi tre auto sulla Casilina, in provincia di Frosinone. Il militare è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale: fortunatamente non è grave. fanpage

