«Amici 19»: il caso di Javier, che viene riammesso senza punizioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19Amici 19La commissione si è ammorbidita: fino a un paio di anni fa, un atteggiamento come quello del ballerino Javier all’interno della scuola di Amici sarebbe stato probabilmente punito con un’ammonizione o, addirittura, con l’espulsione. Invece il ragazzo cubano, ventidue anni, se la cava con un buffetto sulla guancia e un invito che sembra ricalcare quel passo biblico dell’«hai peccato, non peccare più». Per chi non seguisse il programma, ecco i fatti: nella puntata del 16 gennaio il ragazzo, in un momento di nervosismo, si scaglia contro la produzione e contro il programma che ha subito dimostrato di credere in lui e di voler investire sul suo talento. In spagnolo, sbattendo le porte e tirandosi via ... vanityfair

