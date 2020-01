Amazon Apre una Nuova Sede in Italia, Assumeranno 300 Nuovi Dipedenti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Amazon sta per inaugurare una Sede a Genova. Sorgerà in zona Campi e vedrà la luce ad ottobre. E chiaramente assumerà dipendenti: si stima che i lavoratori arruolati saranno 300, con un aumento nel periodo di Natale. Le figure professionali ricercate saranno varie, ma per saperne di più sarà necessario consultare la pagina ufficiale dell’azienda. Oltre a un regolare stipendio, Amazon premia i suoi dipendenti con numerosi bonus, dall’assicurazione sanitaria all’uso della mensa, fino alla possibilità di ricoprire ruoli più alti per chi lo merita. La prima Sede del colosso dell’e-commerce in Italia ha aperto nel 2011 a Castel San Giovanni (Piacenza), poi è stata la volta di Milano nel 2015 e di Passo Corese (Rieti) nel 2017. Lo scorso anno Amazon è arrivato a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, Sede in cui è presente una novità tecnologica che consente agli articoli di essere ... youreduaction

