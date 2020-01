Amazon apre un nuovo polo logistico in Italia: in arrivo 300 posti di lavoro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ultima importante apertura per Amazon qui in Italia. Il colosso americano sta infatti per inaugurare un centro di distribuzione in Liguria, nella città di Genova. L'azienda ha proprio per questo motivo in previsione di assumere ben 300 nuove risorse; vediamo insieme quando ci saranno le selezioni. fanpage

vannisantoni : Tassare Amazon. Rivedere legge sugli sconti. Sgravi fiscali alle librerie. Aiuti diretti a chi ne apre una. E sopra… - eDock : Amazon apre in Olanda ai venditori del mondo! - saladpallacorda : RT @vannisantoni: Tassare Amazon. Rivedere legge sugli sconti. Sgravi fiscali alle librerie. Aiuti diretti a chi ne apre una. E soprattutto… -