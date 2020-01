ALITALIA/ Delta e la 'porta girevole' che non aiuta il rilancio della compagnia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si torna a parlare di un interesse di Delta per una quota della nuova ALITALIA. Ma non si segue la giusta strada per il rilancio della compagnia ilsussidiario

MrCaruccio : Alitalia, il piano di tagli: via otto aerei con mille esuberi per la vendita a Delta o Lufthansa - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Alitalia, il piano di tagli: via otto aerei con mille esuberi per la vendita a #Delta o #Lufthansa - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Alitalia, il piano di tagli: via otto aerei con mille esuberi per la vendita a #Delta o #Lufthansa -