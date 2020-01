Alberto Sordi: il teaser trailer e le date di uscita del film sull'attore (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ecco il primo teaser trailer e le date di uscita al cinema di Permettete? Alberto Sordi, il film che, a 100 anni dalla sua nascita, ripercorre vita e carriera del grande attore. Il primo teaser trailer del film su Alberto Sordi ne annuncia anche le date di uscita: il 24, 25 e 26 febbraio Permettete? Alberto Sordi arriverà al cinema per un'uscita evento, prima di sbarcare in TV prossimamente su Rai1. Un film che vuole ricordare la straordinaria vitalità di Alberto Sordi, il suo immenso talento, la sottile ironia, l'artista e l'uomo, tra difetti e virtù. "Non ci ha mai permesso di essere tristi", disse di lui Ettore Scola. La sua capacità di scherzare e ironizzare sulle piccolezze, sulle nevrosi e le contraddizioni degli italiani, nel corso degli anni, ha lasciato un ... movieplayer

virginiaraggi : Oggi abbiamo presentato la mostra “Il Centenario - Alberto Sordi 1920-2020” per celebrare i 100 anni dalla sua nasc… - davidallegranti : Il “gerarca minore” Vito Crimi verso la reggenza del M5s. Siamo in un film con Alberto Sordi (però minore) - Roma : Boom di prenotazioni per la #mostra “Il Centenario – Alberto Sordi 1920-2020”. Dal 7/3 al 29/6 la villa romana di… -