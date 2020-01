Alan Fiordelmondo a Rivelo: il paparazzo racconta scoop e segreti dei Vip (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Alan Fiordelmondo, Rivelo: l’appuntamento andrà in onda giovedì 23 Gennaio in prima serata su Real Time. Il reporter confessa alcuni aneddoti su Amanda Knox, i Ferragnez e l’ex pilota di Formula 1 Alesi Il noto fotografo dei Vip Alan Fiordelmondo si è raccontato ai microfoni di Rivelo, il salotto condotto da Lorella Boccia in onda … L'articolo Alan Fiordelmondo a Rivelo: il paparazzo racconta scoop e segreti dei Vip proviene da Gossip e Tv. gossipetv

novasocialnews : I retroscena del paparazzo Alan Fiordelmondo: 'Hunziker la più disponibile. Così beccai Ferragni e Fedez'… - SpettacoliNEWS : A 'Rivelo'Ospiti Alan Fiordelmondo e Sabrina Ghio. Giovedì 23 gennaio alle 21:10 su Real Time… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Sarà pro o contro influencer Alan Fiordelmondo nella #cabinarossa di #Pomeriggio5? -