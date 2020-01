Al Teatro Politeama di Napoli Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Al Teatro Politeama di Napoli in scena lo spettacolo Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar, dedicato alle celebri colonne sonore di Ennio Morricone. Un grande appuntamento di musica sabato 25 gennaio 2020 (ore 21,00) al Teatro Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80, Napoli) con lo spettacolo Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar. Un concerto dell’Ensemble LE MUSE dedicato alle celebri colonne sonore di Ennio Morricone un pezzo straordinario della storia cinema. Omaggio A ENNIO Morricone è il titolo del concerto dedicato all’ultimo premio Oscar conferito al maestro italiano per la miglior colonna sonora del film di Quentin Tarantino “The Hateful 8”. Protagonista strumentale del concerto sara’ l’Ensemble LE MUSE e la voce di Angelica Depaoli. A dirigere l’orchestra sarà l’ideatore e creatore delle MUSE, il maestro Andrea Albertini. Il programma prevede quindi ... 2anews

