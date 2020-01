Adriano Pappalardo a Vieni da me: è lui il Leone del Cantante Mascherato? (Foto) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Caterina Balivo l’aveva già anticipato che oggi a Vieni da me avrebbe avuto suo ospite Adriano Pappalardo ed eccolo in studio accontentando anche chi segue Il Cantante Mascherato (Foto). E’ lui il Leone? La domanda arriva subito, la conduttrice non resiste e appena ha l’occasione sottolinea la sua somiglianza con un Leone. “Quindi il Leone sei tu?” chiede Caterina mostrando anche le immagini della maschera che nel nuovo programma di Milly Carlucci sta appassionando il pubblico. Tutti curiosi di conoscere l’identità vera del Leone e Pappalardo racconta che questa curiosità sul Cantante Mascherato è ormai contagiosa. Appena va al supermercato a comprare le patate chi lo incontra gli chiede la stessa cosa, lo supplicano di rivelarsi. Quando prende il taxi gli chiedono se devono portarlo alla stazione come Pappalardo o come Leone. “Ma agli altri ci avete pensato?” si riferisce soprattutto ... ultimenotizieflash

caterinabalivo : Ricominciamo?!? Il super Adriano Pappalardo è pronto per la nostra cassettiera ??Vi aspettiamo su @RaiUno Seguiteci… - ZeusMega : Bella cassettiera con Adriano Pappalardo,il momento che ha cantato mascherato ???? #VieniDaMe - Lorenzo_Farina : RT @BITCHYFit: Adriano Pappalardo che canta mascherato da leone a #VieniDaMe livello di genialità 100 ???? -