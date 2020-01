Addio a Terry Jones, scompare a 77 anni uno dei fondatori dei Monty Python (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Del sestetto dei Monty Python forse era il meno celebrato, ma Terry Jones del gruppo inglese che tra sketch televisivi e film ha rivoluzionato la comicità contemporanea, è stato un pilastro. La notizia della sua scomparsa a 77 anni è stata data dal suo agente e confermata dalla famiglia, che nel 2016 aveva rivelato che Jones, regista, sceneggiatore, attore, era stato colpito da demenza perdendo l’uso della parola. Gallese, nato nel 1942, aveva studiato storia ad Oxford, dove fece le sue prime esperienze attoriali nell’Experimental Theatre Company. Lì conobbe Michael Palin, e insieme successivamente lavorarono in televisione, unendosi a Eric Idle e l’americano Terry Gilliam per un popolarissimo programma per ragazzi della tv inglese, Do Not Adjust Your Set. Grande fan della trasmissione era il già famoso John Cleese, vedette televisiva, che portando in dote anche un suo ex compagno ... optimaitalia

