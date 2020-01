A TEDxTorino il videogioco del futuro è strumento di riabilitazione medica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Torna il 2 Febbraio 2020 TEDxTorino, la conferenza TEDx più grande d’Italia, quella che tradizionalmente apre il calendario dell’anno. Una grande arena, oltre 100 volontari, più di 1000 spettatori, migliaia di collegamenti in streaming e 15 speaker per raccontare a tutti “le idee che meritano di essere diffuse”. Il titolo dell’evento è Ready Player X ed il tema che attraverserà tutti gli interventi è il gioco. Giocare e mettersi in gioco. Ognuno dei 15 speaker ha qualcosa di unico da dire e tra i 5 e i 14 minuti per farlo. Storie diverse, ambiti lontani tra loro, professionalità differenti e un unico comun denominatore: la voglia di giocarsela tutta, fino alla fine. E’ il caso del partigiano Bruno Segre, 101 anni compiuti, che parlerà ai giovani di futuro e di come libertà di parola, laicità e tenacia siano le vere chiavi del domani. Tante, come ogni anno, le voci femminili. Tra ... meteoweb.eu

