A Milano la Madonna Litta di Leonardo da Vinci, dall’Hermitage dopo 30 anni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) dopo trent'anni di assenza, ritorna nel nostro Paese un capolavoro dell'Hermitage di San Pietroburgo: è la Madonna Litta attribuita a Leonardo da Vinci ed eseguita su un originale del Maestro di suoi fidati allievi Giovanni Antonio Boltraffio a Marco d’Oggiono: fino al 10 febbraio al Museo Poldi Pezzoli di Milano. fanpage

_listen__linda_ : Domenica Io: 'Madonna non scendevo a Milano centrale da quando stavo con [redacted]' @MrsMonark13 : 'seh il medioe… - Gabriela_VenNi : #BTSTOUR2020 E ALLORA PERCHÉ CAZZO NON ESCE MILANO?! MADONNA MIA ???? SPERO CON ANSIA, ANCHE SE I MONEY NON GLI HO A… - CorriereQ : La Madonna Litta, capolavoro dell’Ermitage di San Pietroburgo, torna a Milano dopo trent’anni -