A Messina arriva il jukebox letterario che ti fa ascoltare le poesie, ecco come funziona (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A Messina possiamo trovare il jukebox letterario che al posto delle canzoni ti permette di ascoltare le poesie dei più importanti poeti siciliani e non solo. Un’idea originale, simpatica ed istruttiva è quella che ci arriva da Messina dove Mauro Cappotto docente di Storia dell’Arte presso il Liceo di Capo d’Orlando e Assessore della Cultura del Comune di Ficarra ha scelto di dare vita ad un’idea diversa e nuova con la creazione di un jukebox letterario. Il jukebox è un modello degli anni 80 modificato appositamente per l’occasione e per lo scopo finale. Al suo interno anziché contenere canzoni contiene poesie. Tra le sue compilation troviamo principalmente poeti siciliani come Bufalino, Reale, Brancati, Cattafi, Piccolo ma anche personaggi importanti come Leopardi. A parte Leopardi che viene letto da Gassmann tutti gli altri sono letti da persone comuni. Il jukebox letterario è ospitato ... circuitoscuola

litaliaindigita : SICILIA IN DIGITALE MUX ONDA TV: ARRIVA TELE'S PUTA RADIO (EX TELESPAZIO MESSINA), LEGGERMENTE MODIFICATI GLI IDENT… - Ilforzamessina : Acr Messina, rinforzo in difesa: dalla serie C arriva il centrale Samuele Emiliano - Infomessina : Arriva un rinforzo per la difesa dell'Acr Messina, ingaggiato Samuele Emiliano - Infomessina -