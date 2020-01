1917, il film di Sam Mendes favorito all’Oscar: sotto la forma niente (Di mercoledì 22 gennaio 2020) C’è seriamente il rischio che 1917 di Sam Mendes vinca l’Oscar come miglior film dell’anno. L’ultima opera del regista britannico ha vinto il Golden Globe e gli influenti PGA Awards assegnati dai produttori. In attesa, appunto, della notte degli Oscar, dove ha ottenuto dieci nomination, forte anche del successo al botteghino, primo weekend americano scalzando Star Wars e oltre 140 milioni di dollari complessivi fino a oggi. Risultati che francamente sembrano eccessivi rispetto ai meriti del film che, stringi stringi, è tanto grandioso nella forma quanto esile nel discorso che porta avanti. Sam Mendes s’è ispirato ai racconti del nonno combattente sul fronte francese – la pellicola è dedicata a lui – per ricostruire lo scenario del Primo conflitto mondiale attraverso quella scioccante esperienza che fu la guerra di trincea, momento spartiacque nella storia del Novecento e delle nuove ... optimaitalia

