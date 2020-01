18 anni e identico alla famosa mamma: tutti gli occhi puntati al suo debutto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si è presentato a uno degli eventi più glamour del momento, la Parigi Fashion Week, e ha subito rubato la scena alla sua famosissima mamma. Lei, icona di stile ed eleganza oltre che donna bellissima e con un talento nella recitazione straordinario, è arrivata con un accompagnatore speciale alla sfilata di Dior: il figlio secondogenito che, dopo aver compiuto 18 anni, ha deciso di debuttare nel mondo dello spettacolo. Di seguire insomma le orme dei genitori, entrambi attori, e della sorella maggiore. Quello che ha subito attirato attenzione, poi, la somiglianza impressionante con la madre. Impossibile non notarla quando la coppia mamma e figlio ha preso posto tra le prime file della sfilata parigina di Dior, accanto a star del mondo della moda e personaggi dello spettacolo. Lui è Levon Hawke, il secondo figlio che Uma Thurman ha avuto dall’ex marito Ethan Hawke. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

