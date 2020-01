Web tax: dopo Parigi, Roma nel mirino degli Usa (Di martedì 21 gennaio 2020) dopo la Francia, è la volta di Italia e Gran Bretagna. C’è il nostro paese insieme al Regno Unito nel mirino degli Stati Uniti per aver ‘osato’ introdurre la ‘web tax’ per i giganti del web ‘made in Usa’ eppur globali: Google, Facebook, Alphabet. La minaccia di dazi in ritorsione per la digital tax - in vigore in Italia dal primo gennaio - arriva dal segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, in un’intervista al Wall Street Journal. Minacce di guerra commerciale che piombano al forum economico riunito a Davos e all’Ecofin, il vertice dei ministri delle Finanze dell’Ue riunito a Bruxelles anche per parlare di web tax, in vista della riunione all’Ocse il 29 gennaio prossimo.E’ la nuova puntata della sfida tra Europa e Stati Uniti sulla tassazione digitale, dopo che la Francia ha accettato di rinviare ... huffingtonpost

