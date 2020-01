Watchmen, non ci sarà una seconda stagione della serie tv - (Di martedì 21 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Watchmen si conclude dopo una sola stagione. Lo sceneggiatore Damon Lindelof è soddisfatto di quanto realizzato e non intende proseguire oltre Watchmen è una delle serie tv del 2019 più apprezzate dal pubblico e dalla critica, ma la prima stagione potrebbe essere anche l’ultima. Watchmen, dai fumetti alla serie tv La storia di Watchmen nasce dai fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons per la Dc Comics. Nelle pagine di questa graphic novel vengono raccontate le avventure di un gruppo di eroi non convenzionali. I personaggi come Rorschach, Ozymandias, il Comico e Dottor Manhattan, hanno caratteristiche diverse da quelle dei paladini della giustizia più noti, più spregiudicati e quindi meno “romantici” degli altri. Nel 2009, Zack Snyder, regista di "300", realizza il film ispirato al fumetto, entrando così nel mondo dei cinecomics. Il suo lungometraggio, con ... ilgiornale

CrazyFa__N : @Il_Nerdastro E ti pareva,la solita sfiga che ho.Concordo che se non c'è lui,meglio non rischiare (lo stesso vale p… - CrazyFa__N : @Il_Nerdastro Ho troppo rispetto per Arkin e Maron per non vedermi questo film?? E poi dai che qualche film decente… - EmanueleDolce : Non so su quale rivista militante-intellettuale ho letto una recensione su #Watchmen, che diceva tipo 'grande cinem… -