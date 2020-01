Volley, Coppa Italia 2020: Civitanova, Perugia, Modena favorite nei quarti di finale ma attenti alle sorprese (Di martedì 21 gennaio 2020) Mercoledì 22 gennaio si disputeranno i primi match validi per i quarti di finale della Coppa Italia 2020 di Volley maschile, su tre campi si giocheranno delle partite da dentro o fuori: chi vince si qualifica alla Final Four che andrà in scena a Bologna nel weekend del 22-23 febbraio, chi perde verrà eliminato dalla competizione a cui sono stati ammesse le prime otto squadre della classifica di SuperLega al termine del girone d’andata. In attesa del big match tra Milano e Trento, in programma giovedì sera, le prime tre sfide hanno chiaramente delle grandi favorite della vigilia ovvero le tre big Civitanova, Perugia e Modena che cercheranno il successo di fronte al proprio pubblico. Civitanova, splendida capolista del campionato, incrocia Monza in una partita da non sottovalutare. La Lube, reduce dall’affermazione sul campo di Cisterna, dovrà prendere con le pinze i brianzoli ... oasport

