Virus misterioso in Cina: quali sono i rischi per l’Italia (Di martedì 21 gennaio 2020) Virus Cina: quali sono i rischi di contagio per l’Italia Il Virus che si è sviluppato in Cina e che ha già provocato 4 morti potrebbe arrivare presto in Italia? E quali sono i rischi di un possibile contagio? sono alcune delle domande che le persone comuni si stanno facendo da quando il team di esperti della National Health Commission ha ufficializzato il fatto che il misterioso Virus cinese si trasmette da uomo a uomo. Il Virus, il cui focolaio è stato individuato nella città di Wuhan, ha già contagiato oltre 1500 persone e provocato già 4 morti. La patologia, simile a una polmonite, ha inoltre già varcato i confini: alcuni casi, infatti, si sono registrati in Australia, Corea del Sud, Giappone e Thailandia. Conosciuto con il nome scientifico di 2019-nCoV, il Virus non era mai stato registrato prima d’ora negli esseri umani. L’agente patogeno è simile alla Sars, il ... tpi

