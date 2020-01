Virus dalla Cina, quali sono i sintomi della malattia che sta terrorizzando il mondo (Di martedì 21 gennaio 2020) Negli ultimi giorni non si fa che parlare dello spaventoso Virus che viene dalla Cina e che provoca qualcosa di molto simile alla polmonite. Si tratta di un coronaVirus che può causare sintomi respiratori anche gravi. Il nome vero e proprio è 2019-n-CoV e a molti ricorda il Virus della Sars che fra il 2002 e il 2003 ha provocato 775 morti. Vengono chiamati coronaVirus quei Virus che hanno una forma a corona e che colpiscono sia uomini che animali. Gli esperti cinesi nel caso del 2019-n-CoV hanno fatto sapere che non è possibile escludere il contagio da uomo a uomo. Il focolaio è partito dalla città di Wuhan ed è stato identificato su persone che avevano frequentato il mercato di Wuhan, dove, oltre al pesce, si possono trovare anche altri animali vivi. Ma quali sono i sintomi del Virus che sta terrorizzando il mondo? Febbre, tosse secca, mal di gola e difficoltà respiratorie. ... caffeinamagazine

