Virus dalla Cina: i sintomi, come si trasmette e come proteggersi (Di martedì 21 gennaio 2020) Continua a far paura il Virus che in Cina ha già infettato circa 300 persone, soprattutto dopo la diffusione della notizia che anche un cittadino europeo sarebbe stato contagiato dal coranaVirus. Se tra la popolazione si sta creando una vera e propria psicosi, gli esperti rassicurano sul fatto che questo nuovo Virus, anche se più facilmente trasmissibile, risulta essere meno letale rispetto al suo “fratello”responsabile della SARS. Virus Cina: sintomi e cura I sintomi del Virus proveniente dalla Cina sono molto simili a quelli della SARS, la Sindrome Acuta Respiratoria Grave. I due Virus infatti avrebbero in comune circa l’80% del patrimonio genetico. Generalmente la malattia si manifesta con sintomi quali: febbre elevata, tosse, malessere generale e difficoltà respiratorie, che sfociano generalmente in una polmonite, ossia in un’infezione a carico dei ... notizie

