Virus dalla Cina, come si trasmette, quali sono i sintomi e quali sono i rischi per l’Italia (Di martedì 21 gennaio 2020) Il punto sul Virus dalla Cina che sta agitando preoccupando il mondo della sanità: quali sono i sintomi e come si trasmette la malattia. La Cina sta vivendo una vera e propria emergenza sanitaria legata al Virus che si sta diffondendo in maniera rapida e capillare in diverse zone del paese e anche al di fuori dai confini nazionali, dove si registrano i primi casi di contagio, Proviamo a fare il punto della situazione in base alle informazioni a disposizione. Virus dalla Cina, cos’è e come si trasmette Il Virus che ha gettato la Cina in uno stato di allerta per la rapidissima diffusione che ha varcato anche i confini nazionale appartiene alla famiglia dei coronaVirus. Il 2019-n-CoV è simile alla Sars, altro Virus che in Cina, purtroppo, hanno imparato a conoscere sin troppo bene. La trasmissione, come confermato anche dalle autorità cinesi, avviene anche da uomo a ... newsmondo

