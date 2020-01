Virus dalla Cina, allerta a Fiumicino: disposti controlli sui voli in arrivo. FOTO (Di martedì 21 gennaio 2020) Aumentano gli episodi di contagio del Virus simile alla Sars. Lo scalo aereo di Roma, intanto, ha disposto diverse misure per intercettare eventuali casi sospetti. Ai check-in e nella sala arrivi si trovano totem del Ministero della Salute con i consigli ai viaggiatori tg24.sky

Agenzia_Ansa : Super globuli rossi umani diventano navette per trasportare farmaci e combattere batteri, virus o cellule tumorali.… - repubblica : Virus dalla Cina, quali sono i sintomi e come evitare i rischi in viaggio - MediasetTgcom24 : Virus misterioso dalla Cina, forse colpito un turista inglese #Cina -