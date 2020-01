Virus cinese, volantino del ministero della Salute a Fiumicino: controlli su 5 voli al giorno (Di martedì 21 gennaio 2020) Verranno controllati tutti i voli dell'aeroporto di Fiumicino provenienti da diverse città della Cina e in particolari quelli diretti e indiretti in arrivo dalla città di Wuhan, dov'è in corso un'epidemia di polmonite causata da un Virus sconosciuto. Nell'aeroporto, inoltre, è stato affisso un volantino con i consigli del ministero della Salute. fanpage

