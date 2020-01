Virus cinese, sale a 6 il numero delle vittime. Oltre 300 i contagi in Cina. Domani si riunirà il comitato d’urgenza dell’Oms. Burioni: “Non esiste un vaccino. Va impedita la diffusione” (Di martedì 21 gennaio 2020) Si aggrava il bilancio della diffusione del misterioso Virus (coronaVirus, 2019-nCoV), simile a quello della Sars, comparso a dicembre con i primi casi di contagio a Wuhan City in Cina. Le vittime sono salite a 6 e 77 nuovi casi che portano il totale dei contagi a quasi 300. “Stiamo seguendo la situazione in contatto col Centro europeo di controllo e prevenzione delle malattie (Ecdc). Una riunione – afferma un portavoce della Commissione europea – con gli Stati membri c’è già stata il 17 gennaio e ne è stata convocata una per Domani, dopo una nuova valutazione dell’Ecdc. L’organizzazione mondiale della sanità non ha raccomandato restrizioni sui viaggi, e anche il comitato d’urgenza dell’Oms si riunirà Domani”. Il Virus, come hanno confermato le autorità sanitarie cinesi, è facilmente trasmissibile da uomo a uomo, attraverso la ... lanotiziagiornale

RaiNews : Il nuovo #coronavirus. L'Oms convoca Comitato d'emergenza - HuffPostItalia : Roberto Burioni: 'Il rischio che il virus cinese arrivi in Italia non è minimo. Necessaria grande attenzione negli… - Corriere : Misterioso virus cinese, è ufficiale: la trasmissione avviene da uomo a uomo. Control... -