Virus cinese, primo caso negli Stati Uniti (Di martedì 21 gennaio 2020) Giorgia Baroncini I decessi legati alla polmonite da coronaVirus sono saliti a sei. Scattano i controlli negli aeroporti internazionali, mentre si registra un primo paziente negli Usa L'allerta è altissima, in tutto il mondo. Dall'Asia all'America, passando per Australia ed Europa, il Virus cinese fa paura. Dopo gli ultimi casi registrati in Cina, sono sei fino ad ora i morti, la polmonite virale sembra non conoscere confini. I nuovi casi di infezione salgono a 77 nel Paese, dove si contano in totale 291 persone contagiate e 922 pazienti che restano sotto osservazione negli ospedali cinesi. Altri casi sono però Stati segnalati anche a Pechino e Guandong in Cina, e poi in Thailandia, Giappone e Corea del Sud. Non sembra essere immune neanche l'Australia. Un uomo rientrato dalla città cinese di Wuhan, focolaio della patologia, con sintomi respiratori sconosciuti è stato messo ... ilgiornale

