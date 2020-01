Virus Cina,primo caso negli Stati Uniti

primo caso di infezione negli Stati Uniti legato al nuovo "corona Virus" scoperto a Wuhan, in Cina. Il centro federale sanitario per il controllo e prevenzione americano annuncia il caso di una persona, nello Stato di Washington, che presenterebbe i sintomi del contagio. Scattati i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Cina ai tre grandi aeroporti internazionali Usa: ai Jfk di New York, a San Francisco e a Los Angeles.(Di martedì 21 gennaio 2020) di infezionelegato al nuovo "corona" scoperto a Wuhan, in. Il centro federale sanitario per il controllo e prevenzione americano annuncia ildi una persona, nello Stato di Washington, che presenterebbe i sintomi del contagio. Scattati i controlli sui passeggeri in arrivo dallaai tre grandi aeroporti internazionali Usa: ai Jfk di New York, a San Francisco e a Los Angeles.(Di martedì 21 gennaio 2020)

