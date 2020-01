Virus Cina, Speranza: “Situazione al momento sotto controllo, a Fiumicino scanner che misura la temperatura delle persone” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Siamo in contatto costante con le principali istituzioni internazionali, in modo particolare l’Organizzazione mondiale della Sanità e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la situazione al momento è sotto controllo per quello che riguarda l’Europa e il nostro Paese“. Così il ministro della salute, Roberto Speranza, intervenuto a Tg2 Post parlando dell’allarme per il nuovo Virus cinese. “Per precauzione abbiamo comunque fatto alcune scelte: in particolare a Fiumicino per i voli da quella città, Wuhan, ci sarà un controllo attraverso uno scanner che riesce a leggere la temperatura delle persone per capire se ci sono situazioni di allarme e in quel caso verranno attivate procedure speciali. Seguiamo con la massima attenzione la questione”, ha detto il ministro. “Al momento – ha ribadito il ministro ... meteoweb.eu

