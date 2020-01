Virus Cina: riportato il primo caso negli Stati Uniti (Di martedì 21 gennaio 2020) Il primo caso del nuovo Virus simile alla Sars è stato riportato negli Stati Uniti, precisamente nello stato di Washington. Lo rivela la CNN che cita una fonte federale secondo la quale i Centers for Disease Control and Prevention oggi renderanno ufficiale la notizia. Anche il New York Times scrive di una persona nello stato di Washington contagiata dal Virus. Il paziente, che era stato ricoverato per polmonite la scorsa settimana, era stato di recente a Wuhan, la città cinese considerata l’epicentro della diffusione del Virus. In Cina, i casi legati al nuovo coronaVirus continuano ad aumentare: sono ormai 291 quelli accertati secondo le autorità cinesi e le vittime sono salite a 6 da quando il Virus ha fatto la sua prima comparsa nella città di Wuhan, lo scorso 31 dicembre. È scattata l’allerta in tutto il mondo, così come i controlli negli aeroporti. Virus Cina, è allarme ... meteoweb.eu

