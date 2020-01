Virus Cina, Ricciardi: “Autorità cinesi più tempestive rispetto alla Sars, l’Italia sta reagendo nel modo giusto” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Stiamo facendo le cose giuste, nel modo giusto e al tempo giusto. Anche perché rispetto alla Sars oggi le autorità cinesi sono state più tempestive e anche più sincere nel comunicare questo allarme“. Lo afferma, parlando del focolaio del nuovo coronaVirus in Cina, il professor Walter Ricciardi, già presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e presidente del ‘Mission Board for Cancer’ della Commissione Europea. “Questo – aggiunge Ricciardi, a margine di una conferenza per presentare un volume sui vaccini organizzata da Valore Uomo alla Camera – ha consentito a tutto il mondo di mettere in moto delle misure giuste in questo momento, cioè quelle di stare attenti nei voli che vengono dalla Cina e in particolar modo dalla provincia di Wuhan, di misurare la temperatura delle persone che arrivano ed eventualmente di allertare se oltre a ... meteoweb.eu

