Virus Cina, quarto morto. Primo caso registrato in Australia (Di martedì 21 gennaio 2020) Il misterioso Virus che è comparso in Cina ha provocato la quarta vittima. Primo caso registrato in Australia. Allarme Oms: è trasmissibile da uomo a uomo. PECHINO – La Cina ha annunciato oggi la quarta vittima accertata del misterioso Virus, simile alla Sars, comparso dal dicembre scorso. Oltre alle quattro vittime in Cina si contano 140 nuovi casi di contagio. A Wuhan, dove il Virus ha fatto la sua comparsa, sono stati registrati 136 casi di contagio, altri due a Pechino (per la prima volta dalla diffusione del Virus) e un altro nel Guangdong. https://www.youtube.com/watch?v=5XMCfU HY1U Primo caso in Australia E dall’Australia arriva la notizia di un Primo caso sospetto su un uomo appena rientrato proprio dalla Cina. Trasmissibilità uomo-uomo Il nuovo coronaVirus, della stessa famiglia della Sars, comparso in Cina nella città di Wuhan, che da ... newsmondo

repubblica : Cina, virus misterioso: 'Confermata la trasmissione da uomo a uomo'. Oms convoca riunione d'emergenza [aggiornament… - SkyTG24 : “Virus misterioso', quarta vittima in Cina. Caso sospetto in Australia - Adnkronos : #Virus misterioso, ministero Salute: 'Posticipare viaggi in #Cina' -