Virus Cina, primo caso registrato negli Usa (Di martedì 21 gennaio 2020) Allarme Virus Cina, primo caso registrato negli Usa primo caso di infezione negli Stati Uniti legato al nuovo corona Virus scoperto a Wuhan, in Cina. Il centro federale sanitario per il controllo e prevenzione si appresta a comunicare dettagli sul caso di una persona, nello stato di Washington, che presenterebbe i sintomi del contagio. Lo riporta la Cnn. Sarebbe stato registrato nello Stato di Washington, stando ad una fonte federale citata dalla Cnn. Il Cdc (US Centers for Disease Control and Prevention) annuncerà il caso nelle prossime ore. Dopo la conferma ufficiale, ieri, che il Virus si può trasmettere anche tra uomo e uomo, il Centro europeo di controllo delle malattie (Ecdc) ha ritoccato al rialzo la classificazione del rischio, portandolo da “basso” a “moderato”. Spaventa il primo caso registrato negli Stati Uniti: “nello Stato di Washington una ... tpi

