Virus Cina | pazienti preoccupati per influenza

"Negli studi dei medici di famiglia si percepisce, da parte dei pazienti, una maggiore attenzione emotiva sui sintomi dell'influenza rispetto allo standard di questo periodo. Magari le persone tornano più volte perché è rimasta un po' di tosse, si controllano di più del solito. Questo è probabilmente legato alle notizie sul nuovo coronaVirus. Non ci sono molte domande dirette, ma è innegabile una più elevata vigilanza". A analizzare, tra i pazienti italiani, l'effetto delle notizie sul nuovo coronaVirus che in Cina ha già contagiato quasi 300 persone, è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di mediCina generale (Fimmg). "C'è una evidente maggiore attenzione all'influenza - sottolinea Scotti all'Adnkronos Salute - e credo che questo sia legato anche al fatto che precedenti epidemie (influenza aviaria, influenza suina) erano legate proprio ...

Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… - Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… - Agenzia_Ansa : Cosa sappiamo del 2019-n-CoV, il virus dalla Cina. E' simile alla Sars e causa problemi respiratori. I principali… -