Virus Cina, l’impatto su economia si farà sentire. Oltre 25 miliardi Usd prime perdite (Di martedì 21 gennaio 2020) Una "bomba ad orologeria". Cosi' alcuni analisti definiscono una potenziale pandemia del nuovo Virus che proviene dalla Cina. Il ricordo va al 2003 quando la diffusione della Sars infieri' un duro colpo all'economia della Cina, con perdite di Pil all'incirca di Oltre 25 miliardi di dollari, e del mondo intero: gli effetti si sentirono infatti dal Canada all'Australia. Ora come allora, il Virus, come ha detto Rajiv Biswas di IHS Markit, "si sta trasformando in un grande rischio economico potenziale per la regione dell'Asia-Pacifico". Non solo per la Cina gia' afflitta dalle tensioni commerciali con gli Usa, ma una pandemia rappresenterebbe un duro colpo anche ad esempio per il Giappone, che si prepara ad accogliere un numero significativo di visitatori stranieri per le Olimpiadi estive.Difficile ora fare una stima precisa dell'impatto sull'economia del nuovo Virus: ci sono elementi ... ilfogliettone

