Virus Cina: la Farnesina esorta a seguire le raccomandazioni dell’Oms (Di martedì 21 gennaio 2020) Un invito alla cautela per i viaggiatori italiani in merito al Virus cinese e’ apparso oggi sul sito ‘Viaggiare Sicuri’ gestito dall’Unita’ di Crisi della Farnesina. Nell’aggiornamento sulla ‘Patologia polmonare nell’Hubei’ che porta la data di oggi, si richiamano le raccomandazioni delle autorita’ sanitarie locali e internazionali (l’Oms) sulla necessita’ di “evitare qualsiasi contatto con animali e con persone affette da patologie respiratorie nell’area interessata. I sintomi della patologia polmonare riscontrata nella citta’ di Wuhan sarebbero simili a quelli influenzali, con febbre e possibili difficolta’ respiratorie. Pertanto – si legge – soprattutto in caso di soggiorno nella regione dell’Hubei e qualora si sia entrati in contatto con animali in quella zona, in ... meteoweb.eu

