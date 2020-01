Virus Cina, il virologo Roberto Burioni spiega cosa sappiamo, cosa possiamo fare e cosa dobbiamo evitare (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo l’innalzamento del livello del rischio di contagio in Europa, il virologo Roberto Burioni spiega quali comportamenti seguire e ciò che sappiamo finora sul coronaVirus che si sta diffondendo dalla Cina. “In mattinata concludevo il mio articolo sul nuovo Virus apparso in Cina dicendo che speravo di sbagliarmi, definendo troppo ottimista la definizione di rischio di importazione di casi di questa malattia come “lieve” da parte di esperti e autorità sanitarie. Speravo, dunque, di sbagliarmi, ma non mi sono per niente sbagliato. Questo pomeriggio l’Ente Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC), ha definito il rischio di importazioni di casi non come lieve o minimo, ma come moderato. Ancora si sa troppo poco di questo Virus, sulle modalità di infezione e sulla sua infettività per potere ritenere improbabile un suo arrivo in Europa, e in particolare in Italia, dove c’è uno dei ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA L'INFOGRAFICA #coronavirus #ANSA - repubblica : Cina, virus misterioso: 'Confermata la trasmissione da uomo a uomo'. Oms convoca riunione d'emergenza [aggiornament… - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… -