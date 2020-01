Virus Cina, Gismondo: “Il Sacco di Milano pronto, siamo in contatto con l’Iss” (Di martedì 21 gennaio 2020) L’ospedale Sacco di Milano è pronto. “In quanto Centro di riferimento nazionale per le bioemergenze, ci teniamo sempre al pari con i Virus e i batteri che via via si presentano. E in queste ore siamo in contatto con l’Istituto superiore di sanità (Iss) per la condivisione delle informazioni” sul nuovo coronaVirus che sta circolando in Cina, facendo alzare il livello di guardia a livello internazionale. A fare il punto con l’AdnKronos Salute è Maria Rita Gismondo, responsabile del Laboratorio di microbiologia del Sacco, un ruolo di prima linea contro la Sars e le infezioni che negli anni hanno tenuto diverse aree del mondo con il fiato sospeso. “siamo in contatto con l’Iss – spiega l’esperta – in quanto il Virus, come tutti sanno, non è ancora conosciuto in maniera totale e quindi, per quanto riguarda i test diagnostici da ... meteoweb.eu

