Virus Cina, è allarme in tutto il mondo: sintomi, rischi e possibili cure (Di martedì 21 gennaio 2020) E’ scattato l’ultimo giorno del 2019 l’allarme per il nuovo Virus simile alla Sars in Cina. Il 31 dicembre scorso, infatti, le autorità sanitarie cinesi hanno reso nota la presenza di un focolaio di sindrome febbrile, associata a polmonite di origine sconosciuta, tra gli abitanti di Wuhan, città di circa 11 milioni di abitanti situata nella provincia di Hubei, nella Cina Centro-meridionale. “Il punto di partenza è stato identificato nel mercato del pesce e di altri animali vivi selvatici di Huanan, al centro della città di Wuhan, che è stato prontamente chiuso”, ricostruisce l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani (Inmi), centro di riferimento nazionale per la ricerca e cura sulle malattie infettive, è centro collaboratore dell’Organizzazione mondiale della sanità per le malattie altamente ... meteoweb.eu

