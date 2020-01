VIRUS CINA/ Contagio partito dal mercato di Wuhan? Il rischio di un'epidemia mondiale (Di martedì 21 gennaio 2020) VIRUS CINA: sarebbero oltre 1700 i casi di Contagio reali da coronaVIRUS, a dispetto dei numeri forniti da Pechino. Il Capodanno lunare li moltiplicherà? ilsussidiario

Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… - repubblica : Cina, virus misterioso: 'Confermata la trasmissione da uomo a uomo'. Oms convoca riunione d'emergenza [aggiornament… - SkyTG24 : “Virus misterioso', quarta vittima in Cina. Caso sospetto in Australia -